Ultime calde ore di mercato nella NBA, con i team che vanno a caccia di tasselli importanti in chiave playoff, oppure di uno sfoltimento dei roster e dei salari in vista delle prossime annate. Oltre ai tanti affari fatti, ce ne sono altri che in questo 6 febbraio sembrano essersi definitivamente raffreddati.

I Sacramento Kings ad esempio hanno definitivamente tolto dal mercato Bogdanovic, gioiellino serbo che era richiesto da molti team in questa fase del mercato. Stessa sorte anche per Shamet, guardia dei Clippers, con la società losangelina che ha fatto chiaramente capire che il cestista non lascerà il roster di coach Rivers per nessun motivo. Shamet non verrà usato dunque come pedina di scambio per arrivare a Marcus Morris.

