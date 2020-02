I Los Angeles Clippers hanno dimostrato questa notte il motivo per il quale vengono indicati come una delle principali squadre favorite alla vittoria dell’anello NBA. La franchigia allenata da coach Rivers ha avuto, per la 7ª volta in stagione, la possibilità di contare su tutto il roster, ottenendo la 7ª vittoria in altrettante occasioni. Un successo strabordante, il 40° della stagione, arrivato contro i Nuggets battuti 132-103.

Nel post gara Kawhi Leonard, leader silenzioso della franchigia, ha voluto spendere delle parole interessanti per esaltare il talento dei Clippers: “io penso che non ci sono limiti per noi: abbiamo tantissimi giocatori di talento, alcuni giovani interessanti e anche dei veterani e quando tutti siamo concentrati e sul pezzo penso che siamo una delle squadre migliori della Lega. Adesso sta tutto nel prenderci cura della nostra forma, evitando gli infortuni, e fidarci gli uni degli altri pensando una partita alla volta”.

Valuta questo articolo