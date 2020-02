A 5 mesi di distanza dal famoso tweet che ha incrinato i rapporti fra Cina ed NBA, il commissioner della lega, Adam Silver, è tornato a parlare della situazione. Daryl Morey l’ha fatta grossa. Il tweet in favore dei manifestanti di Hong Kong che protestavano per una maggiore libertà contro il governo, ha scatenato l’ira della Cina cha deciso di non trasmettere più l’NBA sulla propria tv di stato. Il risultato? La lega americana ha perso ben 400 milioni di dollari.

Adam Silver, pur dicendosi fiducioso di riallacciare i rapporti, non ha nascosto il danno economico: “il danno è stato sostanzioso, non lo nascondo. Stiamo parlando di quasi 400 milioni di dollari persi, forse qualcosa di meno. L’essere stati estromessi dai palinsesti tv ha spinto parecchi sponsor a interrompere le proprie relazioni con noi ma a essere sinceri non vedo il danno come permanente. La nostra posizione è quella di continuare a rapportarci con il mercato cinese così come abbiamo fatto in passato, ma direi che al momento la decisione è fuori dal nostro controllo. Dai dati in nostro possesso, continua a esserci un enorme interesse per la NBA in Cina per cui posso guardare con fiducia al futuro e pensare che presto si possa tornare alla normalità. Quando ciò possa accedere, però, andrebbe chiesto più a CCTV che a noi“.

