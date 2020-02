Kobe Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett sono stati scelti per essere introdotti nella Hall of Fame NBA per la classe 2020. Chris Bosh si aspettava di poter essere il quarto nome sulla lista, al fianco degli altri tre campioni, ma al suo posto è stata scelta Tamika Catchings, ex cestista WNBA capace di mettere insieme una quintupla doppia (unica nella storia).

Chris Bosh non ha nascosto la propria delusione: “perdere mi infastidisce. Arrivare vicino al traguardo e non tagliarlo mi disturba molto. È sempre stato così, dal primo giorno che ho iniziato a giocare a basket. Proverò a lasciarmi questa cosa alle spalle ma devo ammettere che sono deluso“.

