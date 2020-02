Si è fatto attendere più del dovuto, a causa di un lungo infortunio che l’ha tenuto fuori per i primi mesi della stagione, ma da quando è tornato Zion Williamson ha mostrato l’intenzione di mettere in mostra tutto il suo potenziale, senza limiti. Contro Portland ha letteralmente dominato chiudendo con 31 punti, 5 assist e 9 rimbalzi. Una prestazione che ha sorpreso anche Carmelo Anthony, uno che di talento se ne intende, che nel post gara ha dichiarato: “non penso davvero si possa paragonare a qualcuno che io abbia visto. Qualcuno con quella potenza e che salta in quel modo. E può solo migliorare, perché il suo feeling con le partite sta migliorando”.

