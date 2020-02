Ognuno di noi ha un amico che sui social rovina le nostre foto con i suoi commenti ironici. Una sorta di ‘stalker’ sempre pronto a rovinare tutto lo ‘sforzo’ che sta dietro ad un post serio. Anche Marco Belinelli ha lo stesso problema. Il cestista dei San Antonio Spurs ha postato una foto taggando Lamborghini per uno spot futuro e, puntuale come sempre, è arrivato il commento dell’ex compagno di nazionale Andrea Bargnani: “io comunque spero sempre che arrivi una foto in cui scendi dalla Lamborghini nudo con addosso solo i boxer di Intimissimi (altro sponsor con cui ‘Beli’ collabora, ndr)… sarebbe un sogno che si avvera“. E la serietà del post è andata a farsi benedire…

