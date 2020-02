Andre Drummond sembra aver metabolizzato l’addio ai Pistons. Dopo lo sfogo che ha fatto seguito alla trade, arrivata quasi sul gong della deadline dello scorso 6 febbraio, Andre Drummond ha messo la sua professionalità al primo posto e si è detto pronto a dare il massimo per i Cleveland Cavaliers. Il centro ha spiegato: “darò sempre il meglio in campo. Pensò che riuscirò ad aiutare le giovani guardie dei Cavs. Li aiuterò e lavoreremo insieme sia alla fase offensiva che a quella difensiva“. Un chiaro messaggio a Colin Sexton e Darius Garland, i due giovani talenti sui quali si poggia il futuro della franchigia. E chissà che magari Drummond, vedendo il loro potenziale, non possa pensare di restare in Ohio…

Valuta questo articolo