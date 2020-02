Da inizio stagione, gli addetti ai lavori, in merito alla questione anello, danno per favorite Lakers e Clippers. Altre squadre come Rockets, Nuggets o Bucks possono recitare il ruolo di outsider. Visto l’andamento della regular season e il talento a roster, le previsioni potrebbero anche essere rispettate, ma si sa che la postseason è un discorso a parte.

Lo sa bene anche Allen Iverson che ai microfoni della CBS loda le qualità dei suoi Sixers e addirittura li candida per la vittoria dell’anello NBA: “il cielo è il limite da superare. Dobbiamo solo rimanere in salute: in questa stagione abbiamo avuto molti infortuni e non abbiamo avuto tutti i giocatori a disposizione. Una volta che avremo tutti i giocatori insieme e in salute, tutto andrà bene e potremo vincere il titolo: la squadra ha buone possibilità”.

