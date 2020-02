Una scelta bellissima, uno splendido omaggio alla memoria di Kobe Bryant, scomparso lo scorso 26 gennaio insieme alla figlia Gigi in un incidente in elicottero.

Il Commissioner Adam Silver ha deciso di intitolare al Mamba per sempre il Kia NBA All-Star Game Award, cioè il premio consegnato ogni anno al miglior giocatore della partita delle stelle. Un annuncio fatto nel corso della conferenza stampa tenutasi prima della gara delle schiacciate: “Kobe e David Stern avevano molti aspetti in comune, a partire dalla voglia di vincere a ogni costo. Questo alle volte rendeva complicato approcciarsi a loro, ma la loro intenzione non è mai stata quella di apparire come le persone più buone del mondo. L’obiettivo era vincere, affermarsi e lo hanno fatto ai massimi livelli. Abbiamo pensato all’All-Star Game non solo perché era il momento più vicino per celebrare Kobe, ma anche perché lui è il detentore dell’incredibile record di 18 partecipazioni consecutive alla gara delle stelle, oltre ad aver vinto 4 volte il premio di MVP. Ci è sembrato il modo più opportuno per rendergli onore“.

