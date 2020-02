E’ passata una settimana dal bruttissimo incidente occorso a Ryan Newman alla Daytona 500, un impatto devastante che fortunatamente non ha lasciato sul suo corpo gravi conseguenze.

Dopo una settimana di cure, il pilota del team Roush Fenway Racing ha rilasciato un comunicato per svelare le sue condizioni: “voglio ringraziare tutti con sincerità per il supporto che nell’ultima settimana è stato dato a me e alla mia famiglia. Parlo di emozioni che mi hanno fatto vivere non solo quelli della NASCAR, ma provenienti da tutto il paese e il mondo. Voglio ringraziare personalmente chiunque per l’incoraggiamento e le offerte di aiuto. Abbiamo sempre detto che la NASCAR è una grandissima famiglia e qui si ha avuto dimostrazione di ciò con il sostegno che negli ultimi giorni ha dato a me e ai miei cari. Ho gradito tantissimo le telefonate dei miei amici e colleghi che volevano venirmi a trovare“.

Newman ha ringraziato proprio tutti: “un grazie a chi si è occupato della mia salute, lo staff dell’Halifax Medical Center in primis dove mi hanno ricoverato e curato. Sono convinto che grazie alla loro bravura e professionalità, ora io sia nelle condizioni di essere qui. E poi l’organizzazione della NASCAR, con Jim France in testa, che mi è stata vicino fin da subito dandomi la priorità. Cosa più importante, un ringraziamento per i ragazzi della Roush Fenway Racing; hanno costruito una macchina velocissima che mi ha dato modo di lottare fino agli ultimi secondi per la vittoria nella Daytona 500, ma anche resistente ad un impatto violentissimo come quello subìto nel mio incidente. Sarò sempre in debito con voi e spero che siate stati orgogliosi del vostro lavoro quando avete visto la foto di me con le mie figlie mentre passeggiavo in ospedale. Grazie, non vedo l’ora di tornare in macchina“.

Sulle conseguenze dell’incidente, Newman ha rivelato: “la fortuna è stata evitare danni ad organi interni e fratture ossee. Ho riportato un infortunio alla testa che occorre un trattamento particolare ora. I dottori sono comunque contenti dei progressi fatti negli ultimi giorni. Ancora una volta, grazie ai miei colleghi, partner, compagni di squadra e avversari, oltre a tutti i fan, per l’incredibile supporto. Anche ai media, che hanno rispettato la mia posizione in questa situazione. Ho parlato con Jack Roush e mi ha assicurato che la vettura #6 sarà pronta per il mio ritorno: non vedo l’ora di rimettermi al volante della Ford per vincere“.

