Mentre mezza Serie A non si gioca a causa del Coronavirus, Napoli rappresenta uno piacevole eccezione. Per due volte nella stessa settimana, il San Paolo ha ospitato i suoi tifosi per le sfide contro Barcellona e Torino, due appuntamenti simbolo nella lotta al Covid19 che ha stravolto non solo le vite di tutti i giorni di tante persone, ma anche il normale svolgimento delle manifestazioni sportive. Durante la partita fra Napoli e Torino, i tifosi partenopei hanno esposto uno striscione con un messaggio che invità alla solidarietà oltre il tifo calcistico: “nelle tragedie non c’è rivalità: uniti contro il Covid19“.

