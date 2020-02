Il Paris Saint-Germain non molla la presa su Kalidou Koulibaly, individuato come il sostituto ideale di Thiago Silva, ormai alla fine della propria carriera.

Secondo la stampa francese, il senegalese avrebbe già acquistato casa a Parigi, comprando un appartamento di 400 metri quadri vicino la Tour Eiffel. Il Napoli però non ha nessuna intenzione di fare sconti ai parigini, considerando anche la clausola di 150 milioni di euro inserita nel contratto del giocatore. Per questo motivo, De Laurentiis non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 100 milioni, una cifra importantissima che il PSG dovrà sborsare per poter ingaggiare Koulibaly.

