La vittoria ottenuta a Cagliari ha rasserenato ulteriormente l’ambiente Napoli, permettendo agli azzurri di continuare la propria risalita in classifica.

Uno 0-1 firmato Mertens che ha regalato per un attimo il sorriso a Gattuso, prima che la sua espressione tornasse seria per la difficile situazione infortunati. L’infermeria è infatti piena a Castel Volturno, come dimostra il report diramato oggi dalla società: ‘Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Milik ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Malcuit ha lavorato in campo. Lavoro personalizzato in campo per Lozano. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. I controlli effettuati da Hysaj hanno evidenziato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro’.

Valuta questo articolo