Nel braccio di ferro tra società e giocatori, il primo punto va al Napoli. Il ricorso, presentato da Mertens, Lozano, Insigne, Manolas, Milik e Zielinski in merito alle multe che la società ha emesso nei confronti dei giocatori dopo l”ammutinamento’ post Salisburgo, è stato respinto. I giocatori avevano chiesto la ricusazione dell’arbitro Bruno Piacci ritenendo che non fosse una figura super partes poichè aveva partecipato a 24 vertenze riguardanti il Napoli, ma la loro tesi non è stata accolta.

Valuta questo articolo