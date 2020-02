In diretta sembrava esserci stato contatto, ma già il VAR aveva chiarito che non si trattava di calcio di rigore. Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha poi chiarito che la caduta di Arkadiusz Milik in Lecce-Napoli sia stata una netta simulazione alla ricerca di un calcio di rigore. Il bomber polacco è stato multato con 2000 euro di ammenda per “avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria“.

