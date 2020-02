Non è stato sicuramente il debutto che si aspettava, la prima volta di Lionel Messi al San Paolo non è andata secondo le sue previsioni.

Avulso dal gioco e mai veramente in partita, la Pulce non ha brillato nel tempio che fu di Diego Armando Maradona. Proprio il Pibe de Oro ha analizzato la prestazione del connazionale a Napoli, esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni dei media argentini: “mi sarebbe piaciuto affrontare Messi, anche se arriva al San Paolo quando il San Paolo è in declino. Messi non ha vissuto quello che ho vissuto, questo è il vantaggio che porto rispetto a Leo, ma può giocare tranquillamente a Napoli. Non sarebbe in grado di fare quello che ho fatto io, lo voglio dire, ma vorrei che i napoletani avessero un Messi“.

