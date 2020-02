Il futuro di Kalidou Koulibaly appare sempre più lontano dal Napoli, il Paris Saint-Germain si è messo da tempo sulle sue tracce e sembra che questa volta possa davvero chiudere l’operazione.

Secondo quanto riferisce ‘Le Parisien’, il difensore senegalese avrebbe già acquistato un super appartamento a Parigi, una casa di 400 metri quadri vicino la Tour Eiffel del valore di 4 milioni di euro. Un’indiscrezione che, se confermata, dimostrerebbe come i colloqui tra Napoli e PSG siano già ad uno stadio avanzato, in procinto di chiudere una trattativa corposa dal punto di vista economico. Koulibaly andrebbe a prendere il posto di Thiago Silva, vicino alla conclusione della sua esperienza in maglia PSG.

