Il Napoli deve invertire la rotta di un campionato che rischia di naufragare completamente, ma la trasferta in casa del Cagliari non è la partita più semplice per farlo. Lo sa bene Gennaro Gattuso che traccia l’identikit del suo Napoli: una squadra che deve trovare concentrazione e voglia di lottare.

Chi non si allena al meglio, come Allan, resta a casa. Gattuso è chiaro in conferenza stampa: “Milik ha un’infiammazione al ginocchio, Lozano ha una contrattura. Koulibaly ancora non è al meglio. Questi restano a casa. Come Allan che non si è allenato come piace a me. Ha fatto delle grandi camminate. E resta a casa. Se si allena come dico io la prossima settimana bene, se no resterà a casa pure quando andremo a Brescia. Vi avevo detto che chiuso il mercato era così. Io non posso essere non coerente coi miei giocatori. Bisogna pedalare. Tutti. Non faccio sconti a nessuno. Dobbiamo far le partite come le prepariamo non interpretandole. Noi non dobbiamo pensare all’Europa ma bisogna fare 40 punti. Siamo in una zona pericolosa mentalmente. Dobbiamo giocare da squadra, senza snobbare niente. A me piacerebbe vedere un Napoli ultraoffensivo, che va a riprendersi alta la palla, con una gamba che gli consente di coprire il campo. Intanto però dobbiamo passare da situazioni diverse. Ma non dite che con l’Inter abbiamo fatto catenaccio. Abbiamo fatto il 46 % di possesso palla. Il catenaccio è un’altra cosa. Vedo gli allenamenti e poi anch’io resto sorpreso. La notte non dormo più. Mi sveglio e ho gli incubi. Dobbiamo essere bravi nelle cose che non ci piacciono fare. A volte devi avere l’umiltà di stare lì e anche subire in certe situazioni“.

Valuta questo articolo