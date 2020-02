Rafa Nadal si sta godendo un periodo di vacanza dopo l’esibizione in Sudafrica con Roger Federer. Il campione spagnolo ha deciso di passare qualche giorno nella sua Maiorca e, nonostante sia ancora febbraio, ha fatto un giro in barca con tanto di bagno… come se fosse agosto.

Incredibile pensare che nel mese di febbraio la bella Maiorca possa offrire la possibilità di fare il bagno tranquillamente. In molti infatti tra i commenti hanno chiesto a Rafa: “ma non hai freddo?” La domanda è più che lecita, ma Nadal sembra essere a suo agio, con tanto di commento su Instagram: “finalmente a casa, questo è febbraio a Maiorca…”, niente male davvero, di seguito il video di Rafa al mare.

