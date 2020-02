José Mourinho è un tipo che, se decide di fare una cosa, non ci pensa su due volte prima di realizzarla. Prova ne è la scelta di rasarsi completamente i capelli a zero, una decisione improvvisa presa di prima mattina, una volta alzatosi dal letto.

A rivelarne il motivo è stato proprio lo Special One ai microfoni di Sky Sports: “di tanto in tanto, mi piace fare qualcosa del genere e sperimentare. A volte vuoi sentire questa sorta di freddezza in testa e cambiare. Ma questa volta è un po’ diverso. Sono andato a letto a dormire e al mio risveglio mi sono accorto che avevo i cappelli terribilmente arruffati. Ecco, così ho deciso di non pensarci più e ho chiesto di tagliarmi a zero, perché comunque, spero che ricrescano“.

