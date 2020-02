E’ iniziato ufficialmente il 2020 della MotoGp: i piloti sono in pista per la prima giornata dei test ufficiali di Sepang, dopo lo shakedown di qualche giorno fa. A metà giornata erano le Petronas di Quartararo e Morbidelli a comandare la classifica piloti ed in tantissimi tengono gli occhi puntati sulla Yamaha, per capire se il team è riuscito ad apportare alla moto i miglioramenti richiesti da Rossi e Vinales per essere più competitivi in pista e poter lottare per il podio e la vittoria.

A Sepang c’è anche Jorge Lorenzo, rimasto in Malesia dopo lo shakedown dei test, per la presentazione del team Yamaha, tenutasi ieri, e per dare tutto il suo supporto ai piloti nella sua nuova veste di collaudatore. Una nuova avventura che tanto piace al maiorchino, che ha postato sui social uno scatto di un team davvero d’eccezione con un simpatico paragone calcistico. “Il tridente Yamaha per il 2020… due attaccanti top ed un numero “10”. ⚽️😜🔝. #motogp #yamaha #blueteam #maverickvinales #valentinorossi #jorgelorenzo #trident”“, ha scritto Lorenso postato uno scatto in compagnia di Rossi e Vinales.

