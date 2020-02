La Yamaha ha preso la sua decisione: il team di Iwata ha ingaggiato Vinales e Quartararo per le stagioni 2021-2022, facendo fuori, ma non del tutto, Valentino Rossi. Nel caso in cui, infatti, il Dottore decidesse di continuare a gareggiare la Yamaha gli garantisce un contratto ed una moto factory.

Nessun problema tra Valentino Rossi ed il team: “la decisione presa dalla Yamaha è comprensibile dal loro punto di vista ed è stata maturata in 20 giorni di incontri in un clima di estrema chiarezza reciproca”, ha affermato Albi Tebaldi al Corriere della Sera.

“Per Vale il colore della casacca conta fino a un certo punto. Per lui è importante capire dove può arrivare. In ogni caso il supporto che la Yamaha darà a Vale sarà di prim’ordine“, ha concluso l’amministratore delegato della VR46,

