La nuova avventura di Jorge Lorenzo in Yamaha è cominciata, lo spagnolo infatti è sceso in pista con la M1 nel corso dello shakedown in Malesia, primo appuntamento di questo 2020.

Lo spagnolo è tornato a riassaporare il gusto di guidare la sua vecchia moto a distanza di quasi tre anni e mezzo, quando aveva lasciato la Casa di Iwata per trasferirsi in Ducati. Seguito da Silvano Galbusera, Lorenzo proverà adesso a riprendere quel feeling perso dopo tre stagioni, per scendere poi in pista non solo nei test. Proprio così, il maiorchino infatti prenderà parte a due Gran Premio nel corso del Mondiale 2020, tra cui il Gp di Catalunya del 7 giugno. Nel comunicato ufficiale dell’annuncio di Lorenzo non si parlava di wild card, ma pare che la realtà sia diversa come riporta la Gazzetta dello Sport.

La Yamaha infatti ha già presentato all’Irta la richiesta di utilizzare la prima wild nel GP di Catalogna del 7 giugno, il nome del pilota al momento è stato sostituito dalla dicitura TBA (to be announced, da annunciare), ma è facile capire come sarà Lorenzo ad affiancare Viñales e Rossi sul circuito spagnolo.

Valuta questo articolo