E’ iniziato oggi lo shakedown dei test di MotoGp di Sepang: i test driver sono scesi in pista sul circuito malese per raccogliere i primi dati utili per i team in vista dei test ufficiali in programma dal 7 al 9 febbraio e della nuova stagione.

In attesa di volare in Malesia, Valentino Rossi ha trascorso una giornata di allenamento al Crossodromo La Ginestra Fermignano sulla sua moto da cross in compagnia di Morbidelli, Bagnaia e Stefano Manzi.

“È stato un grande piacere tornare a girare a Fermignano dopo tanto tempo,pista mitica dell’entroterra marchigiano e una delle nostre preferite. E come dice Michi “tel canel toca gi decis!”“, ha scritto il nove volte campione del mondo, pronto a lavorare sodo in pista sulla sua Yamaha per decidere quale sarà il suo futuro.



