La seconda giornata di test a Sepang porta con sè feedback positivi per la Yamaha. Sesto posto odierno per Maverick Vinales che, dopo essere sceso dalla sella, si è detto contento dei progressi fatti in vista dell’inizio della prossima stagione di MotoGp: “la moto sta andando bene fin dal primo giro. Non sappiamo ancora se è un passo avanti, dobbiamo vederlo in gara. Siamo molto soddisfatti del ritmo, ma dobbiamo ancora provare il giro veloce. Ci siamo concentrati su una sola moto e l’abbiamo migliorata un po’ durante la giornata. Abbiamo lavorato sul set up. Abbiamo migliorato la velocità massima migliorandola di cinque Km/h rispetto allo scorso anno. Quartararo? Fabio è andato molto veloce e sarà sicuramente della partita“.

