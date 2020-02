Si è conclusa ieri la tre giorni di test di MotoGp di Sepang: i campioni della categoria regina sono tornati in sella alle loro moto per lavorare in vista della stagione 2020. Fabio Quartararo è stato sempre il più veloce, chiudendo in testa alla classifica dei tempi tutti e 3 i giorni di test. Sensazioni positive da casa Yamaha, dove Vinales e Valentino Rossi sono apparsi positivi e fiduciosi, soddisfatti del lavoro svolto in pista e del materiale fornito dal team, seppur consapeoli di dover ancora lavorare sodo.

Tre giorni positivi e soddisfacenti per il campione di Tavullia che ha mostrato tutta la sua gioia sui social con una carrellata di foto ed un messaggio positivo: “buoni tre giorni di test in Malesia, quinto e prima volta sotto l’1.59 nella mia carriera (1.58.541). E’ fantastisco scoprire che puoi ancora aumentare la tua velocità anche se sei fottutamente vecchio“, ha scritto Valentino.

Valuta questo articolo