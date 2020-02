La pioggia ha anticipato di 10 minuti il termine della terza ed ultima giornata di test di MotoGp a Sepang: i piloti hanno continuato oggi il loro lavoro in sella alle moto in vista della stagione 2020.

Giornata complicata per Marquez, che ha trascorso parecchio tempo in clinica mobile a causa di qualche fastidio di troppo al braccio, dovuto probabilmente anche alla caduta di ieri. Sorride invece Fabio Quartararo, che chiude ancora in testa alla classifica dei tempo, seguito da Crutchlow e Rins. Migliora Valentino Rossi, oggi quinto al termine della giornata , mentre Vinales non è riuscito a far meglio del 18° tempo. Tre le Ducati nella top ten, mentre Marquez ha chiuso al 12° posto.

