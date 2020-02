E’ cominciata nella giornata di oggi la prima sessione di test di questo 2020 della MotoGp, il circuito di Sepang ospita il paddock in questo importante run, in cui i nuovi prototipi scendono per la prima volta in pista in vista del Gran Premio del Qatar. A tre ore dalla conclusione di questo Day-1, in testa ci sono le due Yamaha Petronas di Quartararo e Morbidelli, riuscite a scavare un solco di due decimi con la Suzuki di Rins.

Quarto tempo per Cal Crutchlow con la Honda LCR, seguito dalla Pramac di Miller e dalla Yamaha ufficiale di Viñales. I due fratelli Espargaro si piazzano alle spalle dello spagnolo, mentre Valentino Rossi e Joan Mir completano la top ten. Undicesimo il campione del mondo Marc Marquez, seguito da Dovizioso e dal fratello Alex.

Valuta questo articolo