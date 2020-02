I piloti del Ducati Team sono scesi nuovamente in pista oggi, per il penultimo di tre giorni di test ufficiali MotoGP sul circuito di Sepang, in Malesia. Dopo una prima giornata fortemente condizionata dal meteo instabile, finalmente Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno potuto sfruttare appieno le 8 ore di prove libere disponibili, nelle quali hanno trovato condizioni di pista asciutta e temperature accettabili seppur come sempre molto elevate.

I piloti della Ducati hanno lavorato su diversi aspetti delle loro Desmosedici Gp20, migliorando anche i crono di ieri. Petrucci ha chiuso in tredicesima posizione, mentre Dovizioso, protagonista di una caduta, si è piazzato al 15° posto.

“Non sono completamente soddisfatto della mia classifica, ma sono comunque contento perché rispetto a ieri siamo riusciti a compiere un bel passo in avanti e ancora una volta siamo molto vicini ai primi. Oggi abbiamo potuto provare diversi componenti, tra cui una nuova carena: abbiamo compiuto numerosi giri e sono contento del mio feeling con le gomme usate. Domani ci concentreremo sul miglioramento del setup della moto e lavoreremo molto anche sulle gomme nuove per capire come sfruttarle al meglio”, questo il commento di Danilo Petrucci al termine della giornata di lavoro di oggi.

