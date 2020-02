La seconda giornata dei test di Sepang si chiude come si era conclusa quella di ieri, con Fabio Quartararo davanti a tutti in sella alla sua Yamaha Petronas.

Il francese ferma il crono sull’1:58.572, precedendo di 69 millesimi la Ducati Pramac di Jack Miller e di poco meno di un decimo la KTM di Dani Pedrosa. Quarto tempo per la Suzuki di Mir, mentre l’altra Petronas di Morbidelli non va oltre il quinto posto. Maverick Viñales si ferma in sesta piazza a tre decimi da Quartararo, mentre Rins e Pol Espargaro strappano settimo e ottavo posto. Nono il campione del mondo Marquez, mentre Valentino Rossi chiude la top ten come accaduto ieri. Male le due Ducati ufficiali, con Petrucci tredicesimo e Dovizioso addirittura quindicesimo.

