Doppietta per Fabio Quartararo nelle due giornate di test a Sepang. Il pilota francese ha concluso al primo posto sia ieri che oggi, lanciando un grande segnale in vista dell’inizio di stagione.

Quartararo ha sottolineato come vadano migliorate ancora tante cose sulla sua Yamaha, ma è pronto ad alzare il tiro del proprio obiettivo stagionale lanciando la sfida a Marquez: “onestamente dobbiamo ancora percorrere parecchi chilometri per capire appieno la moto. Abbiamo fatto 71 giri, ma abbiamo cambiato cose a livello di set up e di elettronica e non abbiamo ancora un pacchetto perfetto. Il potenziale, però, c’è. La mia velocità massima non è migliorata molto, ma la cosa fondamentale è quella di avere lo stesso motore del team ufficiale e di aver percorso più chilometri. Le cose più importanti sulla quali lavorare però sono l’accelerazione e l’elettronica. Da queste partiremo per determinare il setup.

Avrò un anno di esperienza in più in questa stagione, ed è un qualcosa di positivo. Lo scorso anno, quando eravamo in Qatar, l’obiettivo era quello di finire in top 10, mentre quest’anno sarà ovviamente diverso. Adesso so come guidare una MotoGP.

Spero che nel corso della prima parte della stagione avrò la possibilità di lottare contro Marc e la Honda, ma adesso è fondamentale focalizzarsi sui test. Tutti hanno una moto nuova e stanno lavorando per trovare il set up ottimale. L’obiettivo per quest’anno potrò svelarlo soltanto nell’ultimo giorno dei test in Qatar“.

