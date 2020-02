Marc Marquez torna in sella dopo l’operazione alla spalla, ma i primi feedback della giornata inaugurale dei test di Sepang non sono di certo confortanti. La spalla non ha risposto benissimo, eventualità presa in considerazione dallo spagnolo, e il 12° posto ne è stato la diretta conseguenza.

Marquez ha spiegato: “è stato importante tornare in sella e sono felice di essere tornato, ma sfortunatamente mi sono sentito un po’ peggio di quanto mi aspettassi. Ho iniziato con una buona energia ma poi ho dovuto calmarmi un po’ per riuscire a chiudere la giornata, ho quindi appena provato a trovare il mio ritmo e lavorare su ciò di cui avevo bisogno. Il piano di lavoro rimane lo stesso, 35 giri oggi, 45 giri domani e poi vediamo l’ultimo giorno. L’importante è che la spalla fosse stabile e nel pomeriggio il dolore non peggiorasse, passo dopo passo non resta che essere pazienti”.

Valuta questo articolo