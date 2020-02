Si è conclusa una nuova giornata di test di MotoGp a Sepang: Quartararo ha chiuso ancora una volta in testa alla classifica dei tempi, mentre Marc Marquez ha terminato il suo giorno di lavoro sulla pista malese col nono tempo.

Giornata complicata per il campione del mondo in carica: Marquez, non ancora al 100% dopo l’operazione alla spalla dello scorso anno, è incappato in una fastidiosa caduta. “La caduta era all’ultimo giro e, anche se è avvenuta in una curva veloce, andavo abbastanza lento. Penso di aver preso qualcosa, perché stavo andando fuori dalla traiettoria. Non era il miglior punto della pista dove cadere, ma avevamo già finito di provare. Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di completare 45 giri”, ha raccontato lo spagnolo a Motorsport.

“Per lavorare sul telaio devo star bene fisicamente. La Honda è la moto più fisica, quindi devo essere al 100%. Ieri abbiamo provato i motori, oggi invece ci siamo concentrati sull’elettronica e sulla messa a punto. Sembra che Yamaha e Suzuki siano le più forti, ma lo erano già tre mesi fa nei test di Valencia e Jerez”, ha aggiunto il campione di Cervera prima di aprire una parentesi sulle sue condizioni: “la spalla va meglio e la cosa più importante è che non stia peggio di ieri”.

Valuta questo articolo