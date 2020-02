Si sono conclusi ieri i test del Qatar di MotoGp: i piloti sono scesi in pista sul circuito di Losail per le ultime prove in vista della prima gara, in programma per l’8 marzo 2020. Giornata difficile, quella di ieri, per Valentino Rossi, che ha riscontrato gli stessi problemi del 2019, con un importante calo di gomme che gli impedisce di essere veloce fino alla fine della gara. Il Dottore è stato anche protagonista di una caduta, che non gli ha causato, fortunatamente, importanti conseguenze.

Di seguito il video dello scivolone del Dottore:

Take a look at the crash that ended @ValeYellow46‘s preseason earlier than expected 😱#QatarTest #MotoGP pic.twitter.com/CVSSkuIWkl

