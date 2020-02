Con la terza e ultima giornata dei test di Losail, si chiudono ufficialmente le prove che precedono l’inizio di stagione 2020: da adesso in poi si farà sul serio. In casa Yamaha sembrano partiti già molto forte. Maverick Vinales è risultato veloce per tutta la tre giorni qatariota, firmando il miglior tempo nella sessione odierna in 1:53.858. Risposta positiva anche dai due piloti del team Petronas con Franco Morbidelli 2° e Fabio Quartararo 4°. Feedback positivi anche per un’altra coppia, quella sorprendente della Suzuki che piazza Rins in 3ª posizione e Mir in 6ª.

In casa Ducati si provano nuova carena e nuovo forcellone: Dovizioso gira senza holeshot 2.0 e chiude 10°, Petrucci (con holeshot) termina 16°. Sorprende in negativo Marc Marquez. Il pilota Honda ha effettuato delle prove comparative con la RCV 2019 di Nakagami, ma senza brillare (7°). Valentino Rossi, caduto nel secondo tentativo di time attack senza riportare conseguenze, chiude la sua giornata in 12ª posizione.

Di seguito i tempi della terza giornata dei test di Losail:

