Dopo la sorpresa Suzuki della giornata inaugurale dei test di Losail, il Day 2 delle prove che precedono la prima gara del Motomondiale 2020 regala un sorriso alla Yamaha. Fabio Quartararo, all’ultimo anno in Petronas prima del grande salto al posto di Valentino Rossi nel team ufficiale, firma il miglior tempo di giornata in 1:54.038.

Alle sue spalle si conferma veloce Alex Rins che in giornata ha effettuato prove comparative fra vecchio e nuovo telaio.Terzo posto per Maverick Vinales che precede l’altra Petronas di Morbidelli. Per trovare invece la quarta e ultima Yamaha, quella di Valentino Rossi, serve scendere fino alla 9ª posizione.

Andrea Dovizioso effettua qualche passo in avanti rispetto a ieri, piazzandosi 8°, mentre Danilo Petrucci finisce fuori dalla top 10 (12°). In casa Ducati da segnalare una particolare novità riguardante l’adattamento di un pezzo da mountain bike per la GP20.

Caduta senza conseguenze per Marc Marquez che finisce però fuori dai migliori 10 (14°). Dal Day 2 sono emersi alcuni dettagli sulla Honda 2020: il motore ulteriormente sviluppato resta il vero punto di forza; l’aerodinamica risulta più armoniosa con le ali integrate meglio sul cupolino; il carico aerodinamico sembra aumentato in uscita dalla curva.

Di seguito i tempi della seconda giornata dei test di Losail:

