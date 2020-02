Si chiudono come meglio non potrebbero i test di Losail per Maverick Viñales che, nell’ultimo giorno disponibile, fa segnare il miglior tempo assoluto. Lo spagnolo ferma il crono sull’1:53.858, regalando l’ennesimo sorriso alla Yamaha, che si presenterà alla prima gara da favorita.

Interrogato al termine della sessione, Maverick ha ammesso: “siamo in progressione. Ho provato il giro veloce ed è andato bene. L’obiettivo dei test è stato raggiunto. La moto è andata meglio qui che a Sepang e penso di essere più rapido anche nel corpo a corpo. L’unica cosa che ci manca è vedere come andiamo alla partenza. Abbiamo lavorato bene e la cosa più importante è che mi sono divertito molto, questo era uno dei miei obiettivi. Tuttavia, la gara è completamente diversa da un test. Il mio obiettivo è arrivare in testa alla prima curva, per noi questo sarà molto importante“.

