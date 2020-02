Prima giornata positiva per Valentino Rossi ai test di Losail, il Dottore ha chiuso con il settimo tempo ma a soli quattro decimi dalla miglior prestazione di Alex Rins.

Il pilota della Yamaha ha commentato con il sorriso l’esito di questo Day-1, esprimendo le proprie sensazioni positive in serata: “è stata una prima giornata abbastanza positiva, perché sono stato abbastanza veloce, anche nel time attack, ma soprattutto mi sono trovato bene con la moto. Sembra che siamo più veloci dell’anno scorso. Sia sul giro veloce che sul passo mi manca qualcosa, soprattutto da Vinales, ma siamo lì nel primo gruppo. Mi manca ancora qualcosa soprattutto in frenata, però cercheremo di migliorare. Le cose nuove erano arrivate tutte in Malesia, quindi qui abbiamo le stesse cose. Diciamo che questa è la moto con cui faremo la prima parte del campionato, credo fino a Barcellona. La sensazione comunque è positiva, perché come passo sono messo piuttosto bene. Manca qualche decimino, ma è solo il primo giorno“.

Il Dottore ha poi proseguito: “sarà molto importante capire se riusciamo a tenere la scia in gara, perché un po’ di deficit c’è ancora in velocità anche se va meglio rispetto all’anno scorso, quando la differenza era molto grande. Stare in scia sarebbe molto importante, ma questo lo capiremo solo l’8 marzo. Il dispositivo “holeshot“? Non è male, nel senso che non c’è tantissima differenza. Adesso però in MotoGP la partenza è cruciale e tante volte l’anno scorso abbiamo perso posizioni arrivando alla prima curva. Questo quindi ci potrebbe dare una mano, ma lo stiamo ancora testando. Speriamo di poterlo usare presto“.

