I test di Losail hanno dato fin qui un quadro generale davvero accattivante in vista dell’inizio della nuova stagione di MotoGp. Yamaha e Petronas vanno forte, la Suzuki ha sorpreso tutti, Ducati ha portato tante novità, mentre la Honda… è rimasta a guardare. Marc Marquez non ha brillato nella tre giorni qatariota, complice la spalla non ancora completamente a posto dopo l’operazione dei mesi scorsi.

In casa Ducati si potrebbe pensare al tanto atteso sorpasso, sfumato per diversi anni nei quali, a differenza delle prove attuali, Marquez è sembrato semplicemente imbattibile. Il team manager Davide Tardozzi, ai microfoni di Sky Sport, ha però invitato a mantenere i piedi per terra e a non fidarsi dei risultati dei test: “non si è mai vista una crisi Marquez, Honda ha un grande vantaggio nell’avere lui. Può avere qualche problema magari di adattamento con la nuova moto ma è un grande campione, forse sta soffrendo per l’intervento alla spalla destra, pensava fosse più tranquillo. Provare la moto 2019? E’ sintomatico di qualcosa che non funziona al 100%, ma non so cosa stia succedendo di preciso“.

