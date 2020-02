Dopo una prima giornata nella quale è rimasto un po’ nascosto, Marc Marquez non brilla nemmeno nel secondo giorno di test a Losail. Poco prima che sulla pista qatariota si iniziasse a fare sul serio, ovvero nel momento in cui i piloti avrebbero dovuto iniziare le simulazioni di gara, Marc Marquez è stato sfortunato protagonista di una caduta. Il pilota spagnolo è scivolato alla curva 9. Viste le precarie condizioni fisiche, in seguito all’operazione alla spalla delle scorse settimane, i fan sono andati subito in allarme, ma fortunatamente il pilota Honda non ha riportato conseguenze nella caduta.

Valuta questo articolo