Dopo i test di Sepang, i piloti MotoGp tornano in pista in Qatar per l’ultima sessione di test prima dell’inizio della stagione 2020. La prima giornata di test in quel di Losail sorride alla Suzuki: a fine giornata la coppia Rins-Mir si prende rispettivamente la prima e la seconda posizione sul circuito qatariota beffando Maverick Vinales, fino a quel punto in vetta alla classifica dei tempi.

In casa Yamaha il lavoro odierno si è concentrato sul testare un’interessante novità, già mostrata dalla Ducati la scorsa stagione, l’holeshot: si tratta di una farfalla sul piatto di sterzo che permette ai piloti di abbassare l’altezza della moto alla partenza e migliorarne la trazione.

Per quanto riguarda le Ducati, Petrucci chiude quarto, mentre Dovizioso undicesimo. Sulle moto della scuderia di Borgo Panigale è stata montata una versione ‘2.0’ dell’holeshot in grado di variare l’altezza della moto in marcia.

Sesto posto per Marc Marquez che ha montato sulla sua Honda un freno posteriore a leva. Subito dietro Valentino Rossi, settimo.

Di seguito i tempi della prima giornata dei test di Losail:

