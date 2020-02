E’ terminata la seconda giornata dello shakedown dei test di Sepang di MotoGp. I collaudatori ufficiali dei team di MotoGp stanno sfrecciando sul circuito malese per raccogliere dati utilissimi alle loro squadre in vista dei test con i piloti ufficiali e dell’inizio della stagione.

Anche oggi è Dani Pedrosa a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, seguito da Pol Espargaro e Alex Marquez. Quinta invece la Ducati di Michele Pirro, mentre le due moto Yamaha si sono piazzate al 12° e 13° posto. E’ finalmente riapparso nel paddock con i colori del team di Iwata Jorge Lorenzo: il maiorchino, però, non è sceso in pista sulla sua Yamaha. Il collaudatore spagnolo ha indossato nuovamente i panni della sua squadra, prendendo confidenza col team e i box.

