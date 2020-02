Giornata di shakedown oggi a Sepang, moto in pista per mettere a punto le ultime cose in vista delle presentazioni e dei primi test in programma tra pochi giorni.

A comandare la classifica dei tempi c’è Dani Pedrosa su KTM, lo spagnolo ferma il tempo sul 2’00″625, precedendo Michele Pirro di 17 millesimi. Alquanto indicativi i riferimenti fatti segnare quest’oggi, rimasti lontanissimi da quelli centrati dai piloti titolari nel Gran Premio dello scorso novembre. A riposo l’uomo più atteso di oggi, ovvero Jorge Lorenzo, che molto probabilmente scenderà domani in pista con la nuova M1. Terza posizione per Guintoli su Suzuki, mentre completano la top-five Alex Marquez su Honda e Brad Binder su KTM.

La classifica dei tempi:

Daniel Pedrosa (KTM) 2’00”625 Michele Pirro (Ducati) 2’00”642 Sylvain Guintoli (Suzuki) 2’01”220 Alex Marquez (Honda) 2’01”317 Brad Binder (KTM) 2’01”616 Stefan Bradl (Honda) 2’01”637 Bradley Smith (Aprilia) 2’02”760 Lorenzo Savadori (Aprilia) 2’05”888

