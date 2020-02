Si è concluso lo shakedown dei test di Sepang di MotoGp: i piloti e collaudatori sono scesi in pista oggi per l’ultima giornata di prove in attesa dei test ufficiali che si svolgeranno sul circuito malese dal 7 al 9 febbraio.

E’ finalmente salito nuovamente sulla M1 Jorge Lorenzo, attesissimo a Sepang. Il maiorchino ha chiuso la sua giornata all’ottavo posto nella classifica dei tempi, raccogliendo tanti dati utili per il team e chiacchierando già con un interessatissimo Fabio Quartararo, tra consigli e trucchetti.

E’ ancora volta la KTM a piazzarsi davanti a tutti: Pol Espargaro ha chiuso la terza giornata di prove al primo posto della classifica dei tempi, seguito dal fratello Aleix e da Oliveira. Quarto invece Michele Pirro con la sua Ducati, seguito da Bradl e Kallio.

Valuta questo articolo