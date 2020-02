E’ terminata ieri l’ultima sessione di test invernali di MotoGp. I piloti sono scesi in pista a Losail in vista dell’esordio stagionale, in programma per l’8 marzo proprio in Qatar, dove in molti hanno deciso di restare per evitare viaggi pericolosi e contagi da Coronavirus.

Sessione intensa e difficile per la Honda, con Marquez che ha avuto qualche problema in pista con la moto 2020, ma che sembra aver ritrovato la fiducia e la soluzione proprio sul finale. “Non è stato facile, è stata dura, ma oggi finalmente alla fine abbiamo trovato una strada interessante, dobbiamo tenere in conto che il pilota non sta al 100%, abbiamo qualche problema con la moto che non capiamo bene. Aerodinamica? Non è solo quello, è un poco in generale, abbiamo provato la carenatura dell’anno passato e abbiamo ritrovato un po’ la strada, se fosse solo la carenatura sarebbe facile, ma no“, queste le parole di Alberto Puig che, a differenza di Marquez, sembra un po’ meno ottimista.

