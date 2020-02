La stagione 2020 di MotoGp è alle porte: domenica 8 marzo, infatti, si disputerà il primo Gp dell’anno, in Qatar. Sul circuito di Losail si comincerà con un’importante novità: la Gp Commission, infatti, ha modificato la procedura di partenza, accettando le richieste delle televisioni, allungandola di 5 minuti.

La pitlane verrà infatti aperta 25 minuti prima dell’inizio della gara, permettendo così alle televisioni un po’ più di tempo per lavorar. Cambiamenti anche per la chiusura della pitlane, spostata a 20 minuti prima del via anzichè 15.

