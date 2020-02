E’ terminata oggi l’ultima sessione di test di MotoGp prima dell’esordio stagionale. I piloti hanno girato in pista a Losail, raccogliendo gli ultimi dati utili in vista della prima gara del Motomondiale, in programma proprio in Qatar l’8 marzo.

Se il campione del mondo ieri si era mostrato preoccupato, sembra che oggi abbia ritrovato il sorriso: “oggi sono molto felice. Eravamo molto preoccupati, ma oggi abbiamo capito molte cose. La moto ora è molto meno impegnativa fisicamente. Penso che abbiamo trovato la strada. Ieri eravamo completamente persi. Oggi, nell’ultima ora, abbiamo trovato il problema e la strada. Nulla di ciò che abbiamo provato in questo pre-campionato ha funzionato. Ora che abbiamo trovato la strada, dovremo riprovare tutto. Abbiamo una mancanza di stabilità in ingresso curva e la moto non girava a centro curva. E più cercavamo di recuperare velocità, più perdevamo grip. Tutto era in relazione“, ha spiegato Marquez a Motorsport.

“Ho provato parte della moto 2019 perché stavamo andando male. Non capivo cosa stesse succedendo. Cadevo ed incolpavo la spalla. Pensavo che fosse colpa del mio fisico, ma anche gli altri piloti della Honda hanno sofferto. Abbiamo creato un mix per capire dov’era il problema e sono stato un secondo più veloce“, ha spiegato poi il campione del mondo in carica.

“Se avessimo corso oggi, avrei finito nono o decimo. Se la gara fosse domani, non so se lotterei per la vittoria, ma sicuramente mi divertirei in moto. Ora almeno riesco a stare in moto ed i tempi sono decenti. I primi due giorni eravamo messi male, poi abbiamo provato delle cose ed è andata meglio. L’obiettivo di quest’anno è ancora vincere il Mondiale. Se non ci riuscirò, sarà per motivi diversi, ma il campione deve partire con questo obiettivo. I test sono iniziati molto male, ma oggi abbiamo iniziato a cambiare le cose e trovato molte soluzioni. C’è molto lavoro, ma abbiamo trovato un ritmo decente“, ha aggiunto.

“Ero preoccupato perché non stavo andando forte e non avevo feeling con la moto. L’ultimo giorno abbiamo trovato un raggio di luce. La moto è pronta e vedremo” ha concluso.

Valuta questo articolo