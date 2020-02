Migliora a vista d’occhio Maverick Viñales in sella alla sua Yamaha, lo spagnolo centra il terzo tempo nel Day-2 dei test di Losail, fermando il crono sull’1:54.494 migliorandosi di due decimi rispetto a ieri.

Ottime sensazioni per l’iberico, apparso sorridente in serata: “oggi ci siamo concentrati sul ritmo e abbiamo fatto un passo avanti, ma dobbiamo ancora migliorare la moto. Voglio arrivare al weekend di gara e concentrarmi solo sulla corsa. Abbiamo cercato di indovinare quale sarà la gomma per la gara, ma non è ancora chiaro. Dobbiamo ancora lavorare. Mi sento più sicuro di quanto non mi sentissi lo scorso anno a sorpassare, abbiamo provato varie cose, sia a livello aerodinamico che altro, ma non so ancora se effettuerò una simulazione gara“.

