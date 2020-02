Gran parte della giornata trascorsa in testa al gruppo, per poi venire superato nel finale dalle due Suzuki di Rins e Mir.

Maverick Viñales chiude il Day-1 dei test di Losail con il terzo tempo, un risultato tutto sommato positivo per lo spagnolo, come ammesso da lui stesso in serata: “mi sento molto meglio che in Malesia. Avevamo cose da provare per la gara. Altre moto stanno testando il sistema holeshot. Nel nostro caso le sensazioni sono simili a quelle di Sepang. Stiamo provando alcune cose per la partenza, ma se avremo dei miglioramenti lo vedremo soltanto a fine corsa. Gli avversari stanno lavorando molto duramente, e dobbiamo ancora migliorare un po’ la moto, soprattutto per i sorpassi. Sono molto fiducioso. Sembra che stiamo andando meglio dell’anno scorso. Qui la messa a punto di Sepang ha funzionato bene già dall’inizio. La mia unica incognita? Al momento solo le partenze“.

