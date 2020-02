Se ieri Valentino Rossi aveva chiuso la giornata di test con il sorriso, oggi il visto del Dottore ha lasciato spazio ad alcune smorfie, figlie di alcuni ostacoli presentatisi durante il Day-2 di Losail.

Niente di particolarmente preoccupante, ma comunque dei rallentamenti che il pilota della Yamaha ha spiegato così: “oggi è stata una giornata un pochino più difficile, perché abbiamo provato un pochino di cose, ma non siamo riusciti a trovare un grande miglioramento. Migliorando alcune cose, ne abbiamo peggiorate delle altre. Però siamo tutti lì e anche come passo siamo vicini in molti. Domani sarà importante perché sarà l’ultimo giorno dei test invernali e dovremo fare un sommario di tutte le cose che abbiamo provato da novembre a Valencia, però direi che siamo pronti per la prima gara e siamo molto curiosi di partire, anche perché il weekend di gara di solito è più divertente e più interessante“.

Sul gap che manca per giocarsi la vittoria nel primo Gran Premio dell’anno, Rossi ha ammesso: “siamo più o meno sempre lì. Oggi abbiamo lavorato molto sul setting della moto, soprattutto sulla distribuzione dei pesi, ma non siamo riusciti a fare un grande step. Poi oggi con le gomme sembrava un po’ più difficile rispetto a ieri. Nel primo giorno riuscivamo a fare la distanza di gara senza problemi, invece oggi è stato un pochino più duro“.

